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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVDA KIRAN

Sevda Kıran

Türkiye Komünist Partisi
Sevda Kıran
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı