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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖVÜNÇ BALLI

Övünç Ballı

Türkiye Komünist Partisi
Övünç Ballı
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı