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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLYAS ALTUNTAŞ

İlyas Altuntaş

Vatan Partisi
İlyas Altuntaş
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı