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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN GÜVEN

Özcan Güven

Vatan Partisi
Özcan Güven
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı