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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDAT MÜNİROĞLU

Sedat Müniroğlu

Vatan Partisi
Sedat Müniroğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı