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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN ERİŞEN

Ramazan Erişen

Vatan Partisi
Ramazan Erişen
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı