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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ AYDEMİR

Ali Aydemir

Vatan Partisi
Ali Aydemir
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı