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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİL SEVİL UÇAR

Nil Sevil Uçar

Vatan Partisi
Nil Sevil Uçar
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı