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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL TIKIR

İsmail Tıkır

Vatan Partisi
İsmail Tıkır
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı