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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT FARUK YENİCİ

Ümit Faruk Yenici

Vatan Partisi
Ümit Faruk Yenici
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı