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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAMDİYE BAYRAK

Hamdiye Bayrak

Vatan Partisi
Hamdiye Bayrak
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı