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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADIK KARAKAŞ

Sadık Karakaş

Vatan Partisi
Sadık Karakaş
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı