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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURAN CANITEZ

Turan Canıtez

Vatan Partisi
Turan Canıtez
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı