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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FADİME BİLGİÇ

Fadime Bilgiç

Vatan Partisi
Fadime Bilgiç
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı