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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONGÜL ÇAĞLAR

Songül Çağlar

Vatan Partisi
Songül Çağlar
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı