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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CANSU ÇİRCİ

Cansu Çirci

Vatan Partisi
Cansu Çirci
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı