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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET İZGİ

Mehmet İzgi

Vatan Partisi
Mehmet İzgi
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı