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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELTEM AYVALI

Meltem Ayvalı

Vatan Partisi
Meltem Ayvalı
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı