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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN MARANGOZ

Hüseyin Marangoz

Vatan Partisi
Hüseyin Marangoz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı