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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜNİRE TOMANA

Münire Tomana

Vatan Partisi
Münire Tomana
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı