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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH ÖZOĞLU

Abdullah Özoğlu

Vatan Partisi
Abdullah Özoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı