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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KASIM YÜCEL BABUÇÇUOĞLU

Kasım Yücel Babuççuoğlu

Vatan Partisi
Kasım Yücel Babuççuoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı