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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELİKE TOY

Melike Toy

Vatan Partisi
Melike Toy
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı