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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABBAS ASLANDOĞAN

Abbas Aslandoğan

Vatan Partisi
Abbas Aslandoğan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı