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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA LÜTFİ BAL

Mustafa Lütfi Bal

Vatan Partisi
Mustafa Lütfi Bal
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı