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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH PINAR

Salih Pınar

Yeniden Refah Partisi
Salih Pınar
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı