Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAL SÜNDÜK

Serdal Sündük

Yeniden Refah Partisi
Serdal Sündük
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı