Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER AFYONKARAHİSAR YENİDEN REFAH PARTİSİ

AFYONKARAHİSAR - YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah
KISALTMA :Yeniden Refah GENEL BAŞKAN :FATİH ERBAKAN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı