Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUNCAY YAZKAN

Tuncay Yazkan

Yeniden Refah Partisi
Tuncay Yazkan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı