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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUHARİ MÜSLİM YETİK

Buhari Müslim Yetik

Yeniden Refah Partisi
Buhari Müslim Yetik
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı