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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR YILMAZ

Abdulkadir Yılmaz

Yeniden Refah Partisi
Abdulkadir Yılmaz
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı