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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL YILMAZ

İsmail Yılmaz

Yeniden Refah Partisi
İsmail Yılmaz
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı