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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN USLU

Ayhan Uslu

Yeniden Refah Partisi
Ayhan Uslu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı