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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF DEMİRKOL

Yusuf Demirkol

Yeniden Refah Partisi
Yusuf Demirkol
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı