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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRAH BAYINDIR

Emrah Bayındır

Yeniden Refah Partisi
Emrah Bayındır
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı