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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN SÜZERER

Erkan Süzerer

Yeniden Refah Partisi
Erkan Süzerer
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı