Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONGÜL GENÇLİK AKSEL

Songül Gençlik Aksel

Yeniden Refah Partisi
Songül Gençlik Aksel
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı