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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REŞİDE YAVAŞ

Reşide Yavaş

Yeniden Refah Partisi
Reşide Yavaş
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı