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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EKREM BEKERECİ

Ekrem Bekereci

Yeniden Refah Partisi
Ekrem Bekereci
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı