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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYRİ ÇELİK

Hayri Çelik

Yeniden Refah Partisi
Hayri Çelik
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı