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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ GENÇTÜRK

Cengiz Gençtürk

Yeniden Refah Partisi
Cengiz Gençtürk
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı