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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER CEYLAN

Ömer Ceylan

Yeniden Refah Partisi
Ömer Ceylan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı