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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM TOSUN

Bayram Tosun

Yeniden Refah Partisi
Bayram Tosun
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı