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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AKİF ZERDECİ

Mehmet Akif Zerdeci

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Akif Zerdeci
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı