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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECDET AYDEMİR

Necdet Aydemir

Yenilik Partisi
Necdet Aydemir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı