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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN KOCAKAYA

Oğuzhan Kocakaya

Yenilik Partisi
Oğuzhan Kocakaya
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı