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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF ÇETİNKAYA

Elif Çetinkaya

Yenilik Partisi
Elif Çetinkaya
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı