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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEYSEL DOĞAN

Veysel Doğan

Yenilik Partisi
Veysel Doğan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı