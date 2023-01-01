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Reşat Güngör
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Turhan Kaya
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Sedat Şimşek
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Doğan Kale
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Buğra Bal
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Ömer Taşar
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Kadir Karakaş
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Sergen Demir
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Recep Güler
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Mehmet Halis Çelik
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Cengiz Yılmaz
Yenilik Partisi
Diyarbakır
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Adem Yıldız
Yenilik Partisi
Diyarbakır