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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SERTKAYA

Mehmet Sertkaya

Yenilik Partisi
Mehmet Sertkaya
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı